Rano Karno Melantik 1.939 PPPK DKI Jakarta, Ini Pesannya

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 1.939 PPPK DKI Jakarta 2024 tahap 2 resmi dilantik, Kamis (25/9).

PPPK yang dilantik sesuai formasi ialah tenaga pendidik (1.512 orang), tenaga kesehatan (357) dan tenaga teknis (70).

PPPK ini sebelumnya merupakan tenaga honorer dan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pelantikan dipimpin langsung Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Halaman Balai Kota Jakarta.

Ini merupakan pelantikan PPPK tahap 2 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 2.703 PPPK tahap 1 pada akhir Agustus lalu.

Rano Karno dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global yang berdaya saing, membutuhkan sumber daya manusia (SDM) kompeten dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan.

Oleh karena itu, Rano mengatakan, PPPK diharapkan turut berkontribusi untuk kemajuan Jakarta dengan terus berorientasi pelayanan, akuntabel, serta kompeten dalam mengutamakan pelayanan optimal bagi masyarakat.

Rano berpesan kepada para tenaga pendidik yang telah dilantik untuk menjaga integritas dan semangat dalam mendidik.