Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Pemilihan Umum

Rapat Bareng Komisi II, DKPP Ungkap Data Penyelesaian Perkara Kasus Etik Kepemiluan

Senin, 24 November 2025 – 15:59 WIB
Rapat Bareng Komisi II, DKPP Ungkap Data Penyelesaian Perkara Kasus Etik Kepemiluan - JPNN.COM
Ilustrasi Pemilu 2024. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyebut pihaknya menerima 206 aduan kasus pelanggaran etik terkait kepemiluan pada 2025.

Dari 206 aduan, kata mantan wartawan itu, sebanyak 191 aduan telah diputus dan sisanya masih dalam proses penyelesaian. 

Hal demikian dikatakan Heddy dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11).

Baca Juga:

"DKPP telah melaksanakan sidang pemeriksaan perkara terhadap 191 perkara yang telah diputus, dari 206 perkara yang masuk," kata dia, Senin.

Heddy merasa yakin DKPP bisa menyelesaikan seluruh aduan pelanggaran etik kepemiluan pada 2025 ini.

"Pelaksanaan sidang pada tahapan pemilu dan pilkada akan selesai pada tahun ini 100 persen. Tuntas, tas. Tinggal menyelesaikan perkara non tahapan," lanjut eks Sekretaris Jenderal Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat itu.

Baca Juga:

Heddy dalam rapat melanjutkan bahwa sebanyak 922 orang menjadi teradu dari 206 laporan dugaan pelanggaran etik terkait kepemiluan. 

Adapun, kata dia, sebanyak 547 dari 922 teradu diputuskan menerima rehabilitasi dan 162 lainnya divonis peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito merasa yakin DKPP bisa menyelesaikan seluruh aduan pelanggaran etik kepemiluan pada 2025 ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DKPP  Kasus etik  Pemilu  Komisi Ii Dpr 
BERITA DKPP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp