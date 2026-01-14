Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rapat Bareng Komisi IV, Mentan Minta Tambahan Anggaran Rp 5,1 Triliun

Rabu, 14 Januari 2026 – 19:09 WIB
Rapat Bareng Komisi IV, Mentan Minta Tambahan Anggaran Rp 5,1 Triliun - JPNN.COM
Mentan Amran Sulaiman (kiri). Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman meminta tambahan anggaran Rp 5,1 triliun untuk kebutuhan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Amran berkata demikian saat rapat bersama dengan Komisi IV di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1). 

"Kami memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membantu pemulihan di tiga provinsi terdampak tersebut memerlukan anggaran tambahan Rp 5,1 triliun," kata dia dalam rapat, Rabu.

Baca Juga:

Amran melanjutkan anggaran tambahan bakal difokuskan untuk kepentingan rehabilitasi sawah terdampak bencana yang memerlukan Rp 3,4 triliun.

Kemudian, tambahan anggaran untuk rehabilitasi kawasan perkebunan Rp 456,4 miliar, pemberian bantuan benih holtikultura Rp 19,1 miliar dan pakan ternak Rp 262,8 miliar, memberesi sarana pertanian Rp 674,7 miliar.

"Sampai rehabilitasi bangunan dan sarana penunjang lainnya Rp 291 miliar," ujar Amran.

Baca Juga:

Menurut dia, tambahan anggaran menjadi penting mengingat prioritas pemerintah untuk menjaga swasembada pangan.

"Dalam rangka mencapai dan menjaga swasembada pangan berkelanjutan harus tetap berjalan," ungkap Amran. 

Mentan Amran Sulaiman menyebut tambahan anggaran Rp 5,1 triliun dipakai untuk memulihkan sawah dan perkebunan terdampak bencana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mentan Amran Sulaiman  swasembada pangan  pertanian Indonesia  Menteri Pertanian Amran Sulaiman  Penambahan Anggaran Kementan 
BERITA MENTAN AMRAN SULAIMAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp