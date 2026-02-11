Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Rapat dengan Dinkukmdagin, DPRD Bogor Soroti Inflasi dan Penguatan UMKM

Rabu, 11 Februari 2026 – 12:04 WIB
Rapat dengan Dinkukmdagin, DPRD Bogor Soroti Inflasi dan Penguatan UMKM - JPNN.COM
Komisi IV DPRD Bogor bahas inflasi, harga pangan, dan penguatan UMKM dalam rapat kerja bersama Dinkukmdagin. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin) Kota Bogor untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 serta sejumlah isu strategis daerah.

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi IV tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhamad Nur, didampingi Wakil Ketua Asep Nadzarullah dan Sekretaris H. Subhan, serta dihadiri sejumlah anggota komisi lainnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhamad Nur mengatakan, pembahasan tidak hanya berfokus pada aspek anggaran, tetapi juga menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok, khususnya daging, yang dinilai berpotensi memicu inflasi.

Baca Juga:

“Kami membahas rencana kerja anggaran 2026, termasuk isu strategis seperti harga pasar dan inflasi. Beberapa waktu terakhir harga daging naik dan ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Fajar.

Dia menekankan pentingnya langkah antisipasi dari Dinkukmdagin, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri, agar lonjakan harga tidak membebani masyarakat dan menurunkan daya beli.

“Kami butuh informasi terkait langkah penanggulangan dari dinas. Apalagi menjelang Lebaran, jangan sampai kenaikan harga membebani masyarakat,” katanya.

Baca Juga:

Selain isu inflasi, Komisi IV juga membahas upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja. Fajar menilai, meskipun nilai investasi di Kota Bogor terus meningkat, serapan tenaga kerja masih belum optimal.

Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas perangkat daerah, termasuk Dinkukmdagin dan Dinas Ketenagakerjaan, untuk merumuskan regulasi yang lebih efektif dalam mendorong penciptaan lapangan kerja.

Komisi IV DPRD Bogor bahas inflasi, harga pangan, dan penguatan UMKM dalam rapat kerja bersama Dinkukmdagin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dinkukmdagin  Komisi IV DPRD Bogor  inflasi  UMKM 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp