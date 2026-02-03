Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Rapat dengan Kepala BNN, Abdullah Menyoroti Peredaran Whip Pink Berlabel Halal

Selasa, 03 Februari 2026 – 18:30 WIB
Rapat dengan Kepala BNN, Abdullah Menyoroti Peredaran Whip Pink Berlabel Halal - JPNN.COM
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah di gedung parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: ANTARA

jpnn.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti penggunaan whip pink atau gas ketawa berlabel halal yang belakangan marak di kalangan anak muda.

Hal demikian dikatakan dia saat rapat kerja dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2).

"Jenis-jenis narkoba yang masuk itu lebih kreatif dan lebih bermacam-macam caranya, apalagi di whip pink itu, di tabungnya ada tulisan halal," kata Abdullah dalam rapat, Selasa.

Baca Juga:

Legislator fraksi PKB itu menuturkan para anak muda memakai alasan untuk praktik membuat kue demi memiliki whip pink. 

"Ada cerita lucu, teman-teman tanya anak-anak ini apa? Ini buat praktikum bikin kue, mah, padahal baru kebongkar ternyata whip pink memang betul buat bikin kue, gas ketawa, lah tetapi baru viral sekarang," ujarnya.

Fraksi PKB, kata Abdullah, bakal mendukung BNN dari sisi anggaran untuk memberantas narkoba, termasuk yang jenis baru.

Baca Juga:

"Ketika butuh anggaran pegangannya harus jelas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, saya mewakili PKB sangat mendorong apalagi anggaran hanya segini kalau bisa lebihin lagi, pak," kata dia.

Abdullah berharap BNN dapat lebih progresif dalam melakukan deteksi dini terhadap jenis-jenis narkotika baru (New Psychoactive Substances) yang masuk ke Indonesia dengan berbagai kedok.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti penggunaan whip pink atau gas ketawa yang belakangan marak dipakai kalangan anak muda saat rapat dengan BNN.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Whip Pink  berlabel halal  Whip Pink Berlabel Halal  BNN  Abdullah  Komisi Iii Dpr  Kepala BNN  Komjen Suyudi Ario Seto 
BERITA WHIP PINK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp