Rapat dengan Seluruh Fraksi, Puan Memimpin Langsung Reformasi DPR

Kamis, 04 September 2025 – 18:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani melaksanakan rapat dengan pimpinan dan ketua fraksi parlemen di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).

Puan yang memimpin rapat itu menyebutkan bahwa pimpinan dan ketua fraksi di DPR berkumpul membahas transformasi parlemen.

“Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk tranformasi DPR,” kata cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu melalui keterangan persnya, Kamis.

Puan melanjutkan DPR sebagai langkah awal untuk transformasi ialah menyetop tunjangan perumahan para legislator dan membatasi kunjungan keluar negeri.

“Semua ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” ujarnya.

Puan menyatakan DPR senantiasa terbuka dan melakukan evaluasi, terlebih muncul aspirasi publik yang disampaikan akhir Agustus 2025.

“Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” ungkap Puan.

Puan pun memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.