Rapat di DPR, Menhub Ungkap Rencana Diskon Tiket Kereta Saat Nataru

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memberikan diskon dengan nilai beragam bagi penumpang yang ingin naik kereta api dan kapal laut saat bepergian selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Hal demikian seperti disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12).

Awalnya, Dudy mengatakan pihaknya menyiapkan 31.433 unit bus, 368 pesawat, dan 704 kapal untuk pergerakan manusia selama Nataru.

"Transportasi kereta api ada 2.670 kereta api dan jaringan jalur perkeretaapian di Sumatra, Jawa, dan Sulawesi," ujarnya.

Dudy melanjutkan Kemenhub juga menyiagakan 69 kapal patroli dan navigasi, 29 pelabuhan penyeberangan, serta 72 unit dermaga demi menunjang pergerakan manusia selama Nataru.

Kemudian, dia dalam rapat mengatakan pemerintah pada momen Nataru 2026 memberikan diskon bagi penumpang kereta api.

"Kebijakan diskon angkutan Nataru 2025/2026 yang disiapkan untuk mendukung pemerataan arus perjalanan, antara lain diskon kereta api sebesar 30 persen untuk non-PSO (Kewajiban Pelayanan Publik) dan angkutan motor balik gratis," ujar Dudy.

Selain kereta, pemerintah juga memberikan diskon bagi penumpang kapal PT Pelni mencapai 20 persen selama Nataru 2026.