Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Rapat Minggu Malam, Presiden Prabowo Menyampaikan Instruksi

Senin, 15 Juni 2026 – 05:10 WIB
Rapat Minggu Malam, Presiden Prabowo Menyampaikan Instruksi - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto (kanan) membahas laporan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani terkait hasil kunjungan kerjanya ke AS dan sejumlah negara di Eropa dan Asia bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan, Jakarta, Minggu (14/6/2026). Foto: ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

jpnn.com - JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Minggu (14/6) malam.

Pertemuan tersebut dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Pada rapat tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan Rosan Roeslani untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik berbagai data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia.

Baca Juga:

Seskab Teddy menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengenai hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia.

Berdasarkan laporan tersebut, terdapat fakta dan data yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.

Kepercayaan tersebut tercermin dari tingginya minat investor global dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional.

Baca Juga:

“Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat.

Presiden Prabowo menyampaikan instruksi saat rapat dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Minggu malam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo  Presiden Prabowo Subianto  Bahlil Lahadalia  investasi  Rosan Roeslani 
BERITA PRESIDEN PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp