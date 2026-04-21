Rapat Pemecatan 4 PPPK Melibatkan Sejumlah Pejabat, yang Lain Jangan Main-main

jpnn.com - PALEMBANG – Empat orang PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, dipecat setelah melalui evaluasi kinerja.

Mereka kehilangan status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah berdasar hasil evaluasi kinerja PPPK dinilai telah melakukan pelanggaran disiplin berat.

Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Palembang Maria Ulfa mengatakan empat ASN PPPK dipecat lantaran melakukan pelanggaran disiplin berat, yakni tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari sebulan.

Dikatakan, empat ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dipecat itu berasal dari formasi 2025.

Maria Ulfa menjelaskan, aturan disiplin bagi ASN PPPK mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi PNS, termasuk kewajiban kehadiran dan menjalankan tugas sesuai tanggung jawab.

Sebelum diberhentikan, lanjut Maria Ulfa, para PPPK tersebut telah mendapatkan surat peringatan (SP) 1, 2, dan 3 dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Namun, pelanggaran tetap berlanjut.

“Sebelum diberhentikan kita (Pemkot Palembang) sudah beberapa kali berikan peringatan karena dia sering absen (tidak hadir, red), bahkan berbulan-bulan tidak masuk. Setelah SP lengkap, OPD melaporkan ke BKPSDM, lalu kami proses melalui BAP dan rapat bersama inspektorat serta sekda,” jelasnya di Palembang, Senin (20/4).

Maria menegaskan, sanksi untuk pelanggaran berat bagi ASN PPPK ialah pemberhentian atau tidak ada opsi lain seperti mutasi atau penurunan pangkat.