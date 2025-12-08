Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rapat Pleno Resmi Tetapkan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum PBNU

Rabu, 10 Desember 2025 – 01:19 WIB
Rapat Pleno Resmi Tetapkan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum PBNU - JPNN.COM
Zulfa Mustofa memberikan sambutan seusai ditetapkan sebagai penjabat ketua umum PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025). ANTARA/Asep Firmansyah

jpnn.com - JAKARTA - Rapat Pleno Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12) malam, menetapkan Zulfa Mustofa sebagai penjabat ketua umum PBNU. Zulfa menggantikan posisi Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. 

“Penetapan penjabat ketua umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini, yaitu yang mulia Bapak K.H. Zulfa Mustofa,” ujar Rais Syuriyah PBNU Muhammad Nuh.

Zulfa Mustofa sebelumnya merupakan wakil ketua umum PBNU. Zulfa akan mengemban jabatan baru hingga muktamar yang rencananya dilaksanakan pada 2026.

Baca Juga:

"Oleh karena itu, beliau akan memimpin PBNU ini sebagai penjabat ketua umum melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan muktamar yang insyaallah akan dilaksanakan di 2026," ungkap Nuh.

Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar mengatakan rapat pleno ini merupakan bagian dari proses yang harus dilalui oleh Syuriyah untuk kembali menguatkan supremasinya di struktur PBNU.

"Alhamdulillah, malam ini sebagaimana kami maklumi adalah malam rapat pleno sebagai proses-proses yang harus kami lewati untuk bagaimana kami sebagaimana awal kami sampaikan bahwa Syuriyah adalah merupakan owner dari Nahdlatul Ulama,” kata dia.

Baca Juga:

Dalam dapat pleno itu, hadir Wakil Rais Aam Afifuddin Muhadjir, Wakil Rais Aam Anwar Iskandar, Rais Syuriyah PBNU Cholil Nafis, Rais Syuriyah PBNU Nasaruddin Umar, Ketua PBNU Fahrur Razi.

Kemudian, Waketum PBNU Zulfa Mustofa, Ketua PBNU sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Bendum PBNU Gudfan Arif, dan jajaran petinggi PBNU lainnya. (antara/jpnn)

Rapat Pleno Syuriyah PBNU menetapkan Zulfa Mustofa sebagai penjabat ketua umum PBNU. Zulfa menggantikan posisi Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PBNU  KH Zulfa Mustofa  pj ketum pbnu  Rapat pleno  Gus Yahya 
BERITA PBNU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp