Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Rapat Tertutup di DPR, Wamenhan Bersyukur Pengajuan Anggaran Disetujui Komisi I

Senin, 01 September 2025 – 15:52 WIB
Rapat Tertutup di DPR, Wamenhan Bersyukur Pengajuan Anggaran Disetujui Komisi I - JPNN.COM
Gedung DPR RI. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com - Komisi DPR RI melalui rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9) ini menyetujui rencana anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk 2026.

Hal demikian seperti diungkapkan Wamenhan Donny Ermawan setelah menghadiri rapat bersama Komisi I DPR RI yang dilaksanakan tertutup bagi awak media, Senin.

Menurut Donny, Kemenhan dalam rapat pada Senin ini menyampaikan rencana kerja dan anggaran yang dibutukan pada 2026.

Baca Juga:

"Ahamdulillah dari DPR telah menyetujui rencana anggaran kami pada 2026," kata dia memberikan keterangan pers setelah rapat bersama Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Donny mengatakan anggaran yang disetujui DPR untuk 2026 akan dipakai Kemenhan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan di Indonesia.

"Bisa membangun kekuatan, meningkatkan menambah jumlah alat peralatan pertahanan kita," ujar eks Sekjen Kemenhan itu.

Baca Juga:

Donny melanjutkan ke depan Kemenhan masih memerlukan tambahan anggaran terkait optimalisasi kegiatan militer.

"Optimalisasi kegiatan-kegiatan, ataupun pembangunan-pembangunan sesuai dengan sasaran yang kami rencanakan," ungkap dia.

Wamenhan Donny Ermawan mengaku bersyukur Komisi I DPR menyetujui pengajuan anggaran Kemenhan untuk 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPR  wamenhan  Donny Ermawan  Kemenhan  Anggaran 
BERITA DPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp