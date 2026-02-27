Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Raperda Penyelenggaraan Kesehatan Digodok, Hak Pasien Jadi Prioritas

Jumat, 27 Februari 2026 – 13:47 WIB
Raperda Penyelenggaraan Kesehatan Digodok, Hak Pasien Jadi Prioritas - JPNN.COM
DPRD Kota Bogor godok Raperda Kesehatan untuk perkuat hak pasien dan mutu layanan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesehatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Kota Bogor, belum lama ini.

Raperda tersebut disusun sebagai penyesuaian atas Perda Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Penyusunannya juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Baca Juga:

Ketua Pansus Juhana, mengatakan draf yang tengah dibahas menekankan penguatan tata kelola layanan kesehatan, termasuk sistem pengawasan mutu dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.

Selain itu, Raperda ini juga memuat pengaturan di antaranya terkait hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien.

"Itu sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit, memperoleh informasi dan edukasi kesehatan yang benar, serta mendapatkan perlindungan atas data dan informasi kesehatan pribadinya,” ujar Juhana, dalam keterangannya, Jumat (27/2).

Baca Juga:

Dia menambahkan, pembahasan juga mencakup penguatan sistem rujukan, standarisasi mutu fasilitas kesehatan, serta pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung ekosistem kesehatan daerah.

Menurutnya, penyelenggaraan kesehatan harus dibangun melalui kolaborasi lintas sektor agar mampu menjawab tantangan demografi dan dinamika penyakit yang terus berkembang.

DPRD Kota Bogor godok Raperda Penyelenggaraan Kesehatan untuk perkuat hak pasien dan mutu layanan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Raperda  raperda penyelenggaraan kesehatan  BPJS Kesehatan  DPRD Kota Bogor  pasien 
BERITA RAPERDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp