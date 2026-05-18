Raphinha 2 Gol, Barcelona Hajar Real Betis 3-1 Pada Laga Terakhir Lewandowski di Camp Nou

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona sukses menutup laga kandang terakhir musim ini dengan kemenangan. Blaugrana menekuk Real Betis 3-1 pada pekan ke-37 Liga Spanyol 2025/2026 di Camp Nou, Senin.

Pada laga itu, Raphinha sukses mengemas dua gol. Satu gol lain Barcelona disumbangkan Joao Cancelo. Real Betis sempat memperkecil ketertinggalan melalui penalti Isco.

Bercelona, yang sudah dinobatkan sebagai juara, kian kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 94 poin dari 37 pertandingan. Sementara itu, Real Betis dipastikan bakal finis di posisi kelima dengan raihan 57 poin, demikian yang dilansir laman resmi LaLiga.

Pertandingan ini merupakan laga terakhir Robert Lewandowski bersama Barcelona di Camp Nou. Hanya saja, penyerang asal Polandia itu gagal mencatatkan namanya di papan skor, meski beberapa kali memperoleh peluang.

Barcelona langsung tampil dominan sejak awal laga. Pada menit ke-4, Raphinha mengancam lewat tendangan melengkung dari luar kotak penalti. Akan tetapi, bola masih mampu ditepis kiper Betis Alvaro Valles.

Joao Cancelo hampir mencetak gol lewat aksi individu impresif dari sisi kiri pertahanan Betis. Namun, dia kehilangan kontrol bola saat hendak melepaskan tembakan. Peluang emas kembali didapat Barcelona pada menit ke-16 melalui Fermin Lopez. Akan tetapi, bola sepakan kaki kirinya hanya menyentuh sisi luar jala gawang.

Betis sempat mencetak gol pada menit ke-24 lewat Abde Ezzalzouli. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena Antony lebih dahulu berada dalam posisi offside dalam proses serangan.

Barcelona memecah kebuntuan pada menit ke-28. Raphinha mencetak gol melalui tendangan bebas indah yang gagal dijangkau Valles. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.