Rapim TNI AD: Jenderal Maruli Singgung Evaluasi Kerja Bantu Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - TNI AD di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/2) ini, melaksanakan Rapat Pimpinan (Rapim) 2026 yang dihadiri para Pangdam, Dandim, dan Danrem.

Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebutkan kegiatan hari ini dilakukan agar kebijakan dari Presiden RI Prabowo bisa diterima satuan tingkat bawah.

Terlebih lagi, Prabowo sebelumnya lebih dahulu memimpin Rapim para pejabat tinggi TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/2).

"Jadi, bagaimana kami menurunkan kebijakan-kebijakan dari mulai Presiden, Menhan, Panglima TNI, dan juga kami di Mabes AD," kata Maruli, Senin.

Eks Pangkostrad itu melanjutkan Presiden Prabowo dalam Rapim sebelumnya menyambut positif kinerja TNI dalam membantu program pemerintah.

"Jadi, intinya memang beliau (Prabowo, red) juga sudah menilai cukup baik apa yang kami lakukan pada saat kemarin," ujar Maruli.

Namun, kata dia, Kepala Negara tetap menginginkan kinerja TNI AD tetap ditingkatkan dalam membantu program pemerintah.

Misalnya, kata Maruli, saat TNI membantu pembuatan jembatan, pembentukan Koperasi Merah Putih, hingga percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG).