Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Rapim TNI AD: Jenderal Maruli Singgung Evaluasi Kerja Bantu Pemerintah

Rabu, 11 Februari 2026 – 14:14 WIB
Rapim TNI AD: Jenderal Maruli Singgung Evaluasi Kerja Bantu Pemerintah - JPNN.COM
Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/2) ini. Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - TNI AD di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/2) ini, melaksanakan Rapat Pimpinan (Rapim) 2026 yang dihadiri para Pangdam, Dandim, dan Danrem.

Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebutkan kegiatan hari ini dilakukan agar kebijakan dari Presiden RI Prabowo bisa diterima satuan tingkat bawah.

Terlebih lagi, Prabowo sebelumnya lebih dahulu memimpin Rapim para pejabat tinggi TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/2).

Baca Juga:

"Jadi, bagaimana kami menurunkan kebijakan-kebijakan dari mulai Presiden, Menhan, Panglima TNI, dan juga kami di Mabes AD," kata Maruli, Senin.

Eks Pangkostrad itu melanjutkan Presiden Prabowo dalam Rapim sebelumnya menyambut positif kinerja TNI dalam membantu program pemerintah.

"Jadi, intinya memang beliau (Prabowo, red) juga sudah menilai cukup baik apa yang kami lakukan pada saat kemarin," ujar Maruli.

Baca Juga:

Namun, kata dia, Kepala Negara tetap menginginkan kinerja TNI AD tetap ditingkatkan dalam membantu program pemerintah.

Misalnya, kata Maruli, saat TNI membantu pembuatan jembatan, pembentukan Koperasi Merah Putih, hingga percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG).

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebutkan Rapim pihaknya Rabu (11/2) ini menyangkut evaluasi kerja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI AD  TNI Angkatan Darat  Maruli Simanjuntak  KSAD 
BERITA TNI AD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp