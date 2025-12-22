Rapimnas Golkar Usul Pilkada Melalui DPRD, Elite PKB: Ini Ide Cak Imin

Senin, 22 Desember 2025 – 15:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan ide pelaksanaan Pilkada tidak langsung sebenarnya pernah diungkapkan ketum parpol Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Menurutnya, ide tersebut bahkan sudah diusulkan sebelum Pilkada lalu

"Ini ide lama Cak Imin dan sudah diusulkan PKB, bahkan sebelum Pilkada kemarin," kata Daniel kepada awak media, Senin (22/12).

Baca Juga: Pilkada Melalui DPRD Dianggap Mematikan Suara Publik di Ruang Digital

Legislator Komisi IV DPR RI itu menuturkan Cak Imin dan PKB mengusulkan Pilkada melalui DPRD demi menekan biaya besar saat kontestasi politik.

Daniel menilai wacana pilkada melalui DPRD bisa saja dieksekusi demi meluruskan sistem pemilihan dan menekan angka korupsi.

"Saya rasa memungkinkan untuk dijalankan dan menjadi bagian dari perbaikan sistem pemilu," jelasnya.

Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan pelaksanaan Pilkada melalui DPRD setelah parpol berkelir kuning itu menggelar Rapimans 2025.

"Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem Proporsional Terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata Kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil," kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan pers, Minggu (21/12).