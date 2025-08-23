Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

Rapper Amerika Melly Mike Bakal Guncang Panggung Tepian Narosa Kuansing  

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 22:17 WIB
Rapper Amerika Melly Mike Bakal Guncang Panggung Tepian Narosa Kuansing   - JPNN.COM
Rapper Amerika Melly Mike saat tiba di Bandara SSK II Pekanbaru. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, KUANSING - Rapper asal Amerika Serikat, Melly Mike akhirnya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, pada Sabtu (23/8).

Kehadirannya disambut meriah ratusan penggemar, serta perwakilan pemerintah daerah yakni Kadis Pariwisata Riau Roni Rakhmat.

Dalam penyambutan itu, Melly Mike dipakaikan tanjak Melayu sebagai bentuk penghormatan.

Baca Juga:

Dengan antusias, Melly Mike juga meneriakkan salam khas Pacu Jalur, “Salam Kayuah!”, yang langsung disambut riuh para penonton.

Popularitas Melly Mike di Riau meroket setelah lagunya “Young Black and Rich” viral di media sosial sebagai latar tren video “aura farming” Pacu Jalur yang dipopulerkan bocah bernama Dika.

Bahkan, Melly Mike ingin bertemu dengan Dika di Kuantan Singingi.

Baca Juga:

“Saya mencintai Indonesia, terutama makanannya. Dan yang paling saya nantikan di Pacu Jalur adalah melihat Dika secara langsung. Saya ingin menunjukkan rasa hormat dan kekaguman saya pada budaya Indonesia,” ungkap Melly Mike.

Terkait penampilannya, Melly Mike hanya memberi bocoran singkat.

Kehadirannya disambut meriah ratusan penggemar, serta perwakilan pemerintah daerah yakni Kadis Pariwisata Riau Roni Rakhmat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Melly Mike  Rapper  Pacu Jalur di Tepian Narosa  Tepian Narosa  Pacu Jalur  Festival Pacu Jalur 
BERITA MELLY MIKE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp