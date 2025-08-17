Rasyiqa Buktikan Pendewasaan Lewat Album Reckless

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Jakarta, Rasyiqa, akhirnya resmi merilis album debut yang berjudul ‘Reckless (the album)’.

Terdiri dari 14 lagu, album itu terasa seperti buku diari yang penuh dengan ledakan emosi yang terdiri dari pengalaman pribadi dari mulai patah hati, rasa sakit, harapan, dan kekuatan yang perlahan tumbuh di antara keduanya.

Rasyiqa lewat Reckless menyuguhkan nuansa musik pop rock, banyak terinspirasi dari soundtrack film rom-com era 2000-an, tokoh protagonisnya melewati malam-malam yang penuh overthinking, serta sampai di tahap proses pendewasaan yang penting.

Perjalanan album tersebut dimulai pada 2021, ketika dirinya merilis lagu pertamanya berjudul Reckless, tepat pada perayaan ulang tahunnya yang ke-25.

Awalnya lagu itu dirilis hanya sebagai bentuk kado untuk diri sendiri namun akhirnya berhasil membuka pintu emosi yang selama ini terpendam.

"Awalnya cuma satu lagu, terus jadi dua, terus jadi tiga. Lama-lama, rasanya seperti gue menulis hal-hal yang enggak pernah bisa gue omongin dengan kata-kata," kata Rasyiqa.

Ditulis sepanjang 2021 hingga 2023, lagu-lagu dalam album Reckless lahir dari momen-momen reflektif ketika luka lama bertemu dengan awalan yang baru.

Setiap lagu menangkap perasaan, tempat, atau fase tertentu dalam hidup Rasyiqa seperti halaman jurnal lama, SMS yang tidak pernah terkirim, atau adegan film yang diharap bisa dialami langsung.