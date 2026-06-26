Ratas, Ada Perintah Presiden Prabowo kepada Mendiktisaintek Brian Yuliarto

jpnn.com - JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberi perintah kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto.

Brian diminta untuk memastikan sumber daya manusia (SDM) yang dicetak oleh kampus-kampus di dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan industri-industri strategis.

Dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (25/6), Presiden Prabowo menekankan kompetensi dan kualitas SDM menjadi salah satu faktor yang krusial dalam upaya percepatan hilirisasi dan pengembangan sejumlah industri strategis yang saat ini dilakukan oleh pemerintah.

Baca Juga: Pernyataan Tegas Mendiktisaintek Brian Terkait Insiden di Kampus UNISBA

"Kami diminta memastikan SDM-SDM, lulusan-lulusan perguruan tinggi kita nantinya betul-betul bisa memenuhi kebutuhan SDM untuk pengembangan industrialisasi yang memang tidak sedikit itu kan, mulai dari mineral, kemudian ada aquaculture, aquafarming juga banyak, kemudian hilirisasi," kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui setelah rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis malam.

Oleh karena itu, Brian melanjutkan, kementeriannya akan memetakan dan menghitung kebutuhan SDM industri, termasuk tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara kebutuhan SDM industri dengan kompetensi lulusan perguruan tinggi.

"Jadi, kami diminta betul-betul memastikan. Jangan sampai nanti industri yang akan di-boosting ini akan dikembangkan secara cepat ini, kemudian mengalami kekurangan SDM, ataupun SDM-nya nanti enggak sesuai. Misalkan, kita butuh banyak tenaga ahli kelistrikan, ternyata lulusannya gak sesuai. Jadi, kita (Kemendiktisaintek) diminta menghitung itu, memastikan ini bisa memenuhi industrialisasi yang ada," ujar Brian.

Rapat terbatas membahas percepatan hilirisasi dan kompetensi SDM di Istana Kamis sore berlangsung selama kurang lebih 3 jam.

Rapat tersebut turut diikuti oleh CTO Danantara yang juga Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.