Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ratchaburi FC Pilih Jalan Berisiko di Markas Persib Bandung

Rabu, 18 Februari 2026 – 05:43 WIB
Ratchaburi FC Pilih Jalan Berisiko di Markas Persib Bandung - JPNN.COM
Ratchaburi FC vs Persib di leg pertama 16 Besar ACl Two. Foto: theafc

jpnn.com - Ratchaburi FC datang ke markas Persib Bandung pada leg kedua 16 besar AFC Champions Legue Two (ACL 2) dengan modal besar.

Klub asal Thailand itu mengantongi keunggulan agregat 3-0 atas Persib.

Menurut jadwal, perta leg kedua Persib vs Ratchaburi FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2/2026) malam WIB.

Baca Juga:

Skuad Ratchaburi menyadari atmosfer panas GBLA bakal menjadi ujian tersendiri.

Namun, tekanan suporter tuan rumah tidak membuat mereka mengendurkan rencana menyerang yang telah disiapkan sejak leg pertama.

Pelatih Ratchaburi FC Worrawoot Srimaka menilai bermain terlalu bertahan justru bisa menjadi bumerang.

Baca Juga:

Karena itu, dia tidak akan mengubah pendekatan permainan meskipun hanya membutuhkan hasil imbang untuk melaju ke babak berikutnya.

"Meski akan ada momen bertahan tergantung situasi lapangan, mereka tetap memegang teguh filosofi permainan dari leg pertama," tegasnya.

GBLA jadi ujian mental Ratchaburi FC. Tetap menyerang Persib Bandung atau mulai berhitung demi tiket berikutnya?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ratchaburi FC  Persib  Persib Bandung  AFC Champions League Two  ACL 2 
BERITA RATCHABURI FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp