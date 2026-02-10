Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ratchaburi FC vs Persib Bandung: Adam Alis Ungkap Hal yang Tak Bisa Diabaikan

Selasa, 10 Februari 2026 – 16:43 WIB
Ratchaburi FC vs Persib Bandung: Adam Alis Ungkap Hal yang Tak Bisa Diabaikan - JPNN.COM
Gelandang Persib Bandung Adam Alis. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi laga krusial menghadapi klub Thailand Ratchaburi FC pada leg pertama 16 besar AFC Champions League Two.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Ratchaburi akan digelar di Stadion Ratchaburi, Rabu (11/2/2026) malam WIB.

Gelandang Persib Adam Alis menegaskan timnya datang dengan kesiapan penuh.

Baca Juga:

Pemain berusia 32 tahun itu menyebut persiapan telah dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kondisi fisik hingga penerapan strategi permainan.

Bagi Adam, pertandingan ini memiliki bobot berbeda dibanding fase grup.

Fokus dan determinasi menjadi kunci agar Persib bisa membawa pulang hasil sesuai harapan.

Baca Juga:

"Semua persiapan berjalan baik. Kami berharap mendapatkan hasil maksimal."

"Ini bukan fase grup lagi, ini 16 besar, kami harus maksimal," tegas Adam.

Persib Bandung menghadapi laga krusial di Thailand. Adam Alis angkat bicara soal kesiapan tim dan ancaman Ratchaburi yang tak boleh diremehkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Adam Alis  Ratchaburi FC  AFC Champions League Two 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp