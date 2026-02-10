Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ratchaburi FC Vs Persib: Menurut Perasaan Bojan Hodak...

Selasa, 10 Februari 2026 – 21:19 WIB
Ratchaburi FC Vs Persib: Menurut Perasaan Bojan Hodak... - JPNN.COM
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jpnn.com - RATCHABURI - Tukang Latih Persib Bandung Bojan Hodak memprediksi pertemuan timnya dengan Ratchaburi FC pada leg pertama 16 Besar AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Ratchaburi, Rabu (11/2) malam WIB akan sengit.

Hodak tetap mengusung keyakinan timnya akan tampil baik.

Namun, Hodak menyebut, hasil akhir persaingan kedua tim kemungkinan besar baru akan ditentukan pada leg kedua di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), 18 Februari 2026 mendatang.

Baca Juga:

Hodak mengungkapkan, kedua tim pernah bertemu dalam latih tanding pada pramusim lalu dengan skor 2-2.

Baca Juga:

"Saya percaya leg pertama akan menjadi pertandingan yang sulit. Terkadang cuaca berpengaruh. Terkadang inspirasi pada hari itu juga menentukan," ujar Hodak.

Pelatih asal Kroasia ini menegaskan, para pemain harus memperjuangkan hasil maksimal untuk memudahkan langkah pada leg kedua di Bandung.

Leg pertama 16 Besar ACL Two Ratchaburi FC vs Persib Bandung, Rabu malam WIB. Jangan lupa, ya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Ratchaburi FC Vs Persib  ACL Two  ACL 2  Bojan Hodak 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp