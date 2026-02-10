Close Banner Apps JPNN.com
Olahraga - Sepak Bola

Ratchaburi vs Persib, Bojan Tegaskan Maung Bandung Harus Menang

Rabu, 11 Februari 2026 – 00:05 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung akan menghadapi Ratchaburi pada leg pertama AFC Champions League (ACL) II di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Rabu (11/2).

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memperkirakan laga timnya melawan Ratchaburi akan berjalan sengit.

Laman Persib pada Selasa melaporkan bahwa Bojan menilai laga esok itu sangat penting sebagai bekal melakoni leg kedua di Bandung.

"Saya percaya besok akan menjadi pertandingan yang sulit. Terkadang cuaca berpengaruh, terkadang inspirasi pada hari itu juga menentukan," kata Bojan.

Persib pernah menghadapi Ratchaburi pada pramusim 2025/2026 ketika kedua tim seri 2-2.

Mantan pelatih PSM Makassar itu menegaskan bahwa para pemain Persib harus memenangkan laga itu.

"Saya rasa tidak ada yang akan diputuskan di pertandingan pertama ini. Semuanya akan ditentukan di Bandung pada pertandingan kedua nanti," ungkap Bojan Hodak.

Ini lawatan kedua Persib ke Thailand musim ini setelah pada babak penyisihan Grup G menghadapi Bangkok United saat Persib menang 2-0 berkat gol Andrew Jung dan Uilliam Barros. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

