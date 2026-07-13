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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Rating Utang Indonesia Stabil, IHSG Menguat 2,23%

Senin, 13 Juli 2026 – 18:38 WIB
Rating Utang Indonesia Stabil, IHSG Menguat 2,23% - JPNN.COM
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup menguat menguat 113,48 poin atau 1,92 persen ke posisi 6.037,84. Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup menguat menguat 113,48 poin atau 1,92 persen ke posisi 6.037,84. 

Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 13,12 poin atau 2,23 persen ke posisi 602,37. 

IHSG ditutup menguat seiring investor merespon positif S&P Global Rating yang mempertahankan peringkat utang Indonesia di level “BBB” dengan outlook "Stabil".  

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Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim menyebut S&P Global Ratings memberi peringkat kredit jangka panjang Indonesia pada 'BBB' dan jangka pendek pada 'A-2'. 

“Hal ini direspons positif oleh pasar yang sebelumnya khawatir jika peringkat atau prospek Indonesia diturunkan," ujar dalam kajiannya di Jakarta, Senin. 

Ratna menyebut dari dalam negeri, S&P Global Ratings menilai pelemahan posisi fiskal dan eksternal Indonesia bersifat sementara, serta berpotensi membaik seiring kenaikan harga komoditas dan upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara. 

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S&P menyatakan prospek stabil mencerminkan ekspektasi bahwa penerimaan negara akan terus pulih pada tahun ini, dan penerimaan ekspor akan meningkat seiring penguatan harga komoditas.

S&P memperkirakan pemerintah Indonesia akan tetap mempertahankan batas defisit APBN sebesar tiga persen dari produk domestik bruto (PDB) sebagai jangkar utama kebijakan fiskal

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup menguat menguat 113,48 poin atau 1,92 persen ke posisi 6.037,84.

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TAGS   IHSG  Utang  utang Indonesia  APBN 
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