JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Ratu Aulia Ubah Gaya Konten dari FYP ke Fragrance, Bakal Ada Proyek Baru?

Jumat, 17 April 2026 – 10:30 WIB
Kreator konten Ratu Aulia. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten Ratu Aulia kembali mencuri perhatian publik setelah menunjukkan perubahan arah konten yang cukup signifikan di media sosial.

Dikenal sebagai dancer TikTok yang kerap muncul di halaman FYP dengan berbagai dance challenge viral, kini Ratu tampil dengan gaya yang lebih clean, estetis, dan terkesan misterius.

Perubahan tersebut memicu rasa penasaran di kalangan penggemar. Dalam beberapa pekan terakhir, netizen aktif membicarakan kemungkinan adanya proyek baru yang tengah dipersiapkan oleh Ratu.

Spekulasi makin menguat setelah Ratu, beberapa kali mengungkapkan keinginannya untuk menciptakan sesuatu yang dapat membantu perempuan merasa lebih percaya diri.

Perhatian publik kemudian tertuju pada kemunculan elemen fragrance dalam sejumlah unggahan terbarunya.

Ratu mulai menampilkan konten yang membahas aroma, personal scent, hingga visual yang identik dengan dunia parfum.

Hal ini mendorong dugaan bahwa ia tengah menyiapkan peluncuran produk parfum miliknya sendiri, seiring perubahan gaya konten yang kini lebih terkonsep.

Jika spekulasi tersebut benar, langkah ini dinilai sebagai ekspansi strategis ke ranah lifestyle. Industri parfum dikenal mengandalkan kekuatan konsep, storytelling, dan identitas brand yang kuat.

Perubahan konten Ratu Aulia picu spekulasi proyek baru, diduga siapkan peluncuran parfum.

TAGS   Kreator Konten  Ratu Aulia  fyp  fragrance  parfum 
