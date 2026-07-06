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JPNN.com - Daerah - Sumsel

Ratu Dewa Tegaskan Hak dan Bonus ASN Berbanding Lurus dengan Prestasi Kerja

Senin, 06 Juli 2026 – 14:25 WIB
Ratu Dewa Tegaskan Hak dan Bonus ASN Berbanding Lurus dengan Prestasi Kerja - JPNN.COM
Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat memimpin apel gabungan seluruh OPD di Kambang Iwak, Kota Palembang. Senin (6/7). Foto: Diskominfo Palembang.

jpnn.com - PALEMBANG - Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan bahwa pemberian hak dan bonus anggaran bagi aparatur sipil negara (ASN) di wilayah itu disesuaikan dengan capaian kinerja. 

Dia pun menegaskan tidak ada lagi pola kerja yang stagnan. Menurut dia, pelaksanaan program pemerintah harus dipercepat.

"Hak dan bonus akan berbanding lurus dengan prestasi kinerja. Jangan jalan di tempat, serapan program juga harus lebih cepat," kata Ratu Dewa saat memimpin apel gabungan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kambang Iwak, Kota Palembang, Senin (6/7). 

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Dia memastikan bahwa makin baik kinerja yang ditunjukkan ASN, maka kian besar pula peluang memperoleh penghargaan maupun tambahan kesejahteraan. 

"Kinerja yang meningkat tentu akan berdampak pada kesejahteraan. Oleh karena itu, yang dinilai bukan sekadar bekerja, tetapi hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat," ungkapnya.

Dia mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah kota atas suksesnya rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1.343. 

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Dia menilai berbagai kegiatan, mulai konser hiburan yang menghadirkan grup band Armada dan Wali, hingga Car Free Day dan Car Free Night, berjalan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. 

Ratu Dewa pun mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palembang terus mengalami peningkatan.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan hak dan bonus bagi ASN Pemkot Palembang berbanding lurus dengan prestasi kinerja.

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TAGS   ASN  Ratu Dewa  bonus  Pemkot Palembang 
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