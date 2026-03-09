Close Banner Apps JPNN.com
Ratu Felisha Akui Beradu Akting Dengan Oki Rengga & Lolox Jadi Tantangan Tersendiri

Senin, 09 Maret 2026 – 20:25 WIB
Konferensi pers perilisan trailer dan poster film Tiba-Tiba Setan di Kota Kasablanka XXI, Jakarta Selatan, Senin (9/3). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Aktris Ratu Felisha membintangi film berjudul Tiba-Tiba Setan yang diproduksi Ess Jay Studio.

Ratu pun mengaku sempat heran ketika ditawari membintangi film itu, mengingat dia biasanya bermain di genre horor.

Film Tiba-Tiba Setan mengusung genre horor komedi.  

"Perasaannya waktu diajak main film ini kayak, 'Hah? Bukan horor?' begitu. Ya, karena, kan, gua selama ini filmnya horor-horor semua," ujar Ratu Felisha di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan, Senin (9/3).

Meski begitu, Ratu Felisha mengaku senang bisa bergabung dengan proyek film tersebut.

"Jadi, senang banget akhirnya main yang komedi horor. Ada horornya, komedi horor," imbuhnya.

Ratu Felisha dalam film garapan Ettiene Caesar itu memerankan karakter bernama Kamila.

Tokoh itu digambarkan sebagai seorang perempuan yang terlalu gemar melakukan 'tindakan kecantikan' untuk wajah hingga tak bisa menampilkan ekspresi terlalu banyak.

Ratu Felisha mengakui beradu akting dengan Oki Rengga dan Lolox dalam film Tiba-Tiba Setan menjadi tantangan tersendiri.

