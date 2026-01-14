Close Banner Apps JPNN.com
Ratu Malaka, Film Paling Menantang Angga Dwimas Sasongko

Rabu, 14 Januari 2026 – 18:18 WIB
First look film Ratu Malaka. Foto: Dok. Visinema Pictures

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara Angga Dwimas Sasongko siap menghadirkan film terbaru yang berjudul Ratu Malaka.

Ratu Malaka menjadi film panjang pertama Angga Dwimas Sasongko yang kembali menyutradarai film panjang setelah dua tahun terakhir fokus menjalankan perannya sebagai pimpinan Visinema Group.

Film tersebut sekaligus menandai kembalinya dirinya ke genre aksi, setelah sebelumnya menghadirkan Mencuri Raden Saleh dan 13 Bom di Jakarta.

Angga Dwimas Sasongko mengatakan, tantangan utama dalam Ratu Malaka terletak pada proses pembangunan dunia cerita.

"Ratu Malaka menuntut pendekatan world building yang intensif. Di sini, kami membangun dunia imajinasi yang utuh, dengan aturan, struktur kekuasaan, dan lapisan mistisnya sendiri," kata Angga Dwimas Sasongko.

"Malaka hadir lebih dari latar, namun menjadi dunia yang hidup dan menentukan pilihan setiap karakternya,” sambung sutradara sekaligus penulis Ratu Malaka itu.

Visinema Pictures baru saja merilis first look Ratu Malaka, film aksi terbaru yang akan tayang 2027.

First look Ratu Malaka memperkenalkan sebuah dunia aksi kriminal dengan elemen mistis, yang dibangun sebagai semesta fiksi dengan aturan dan struktur tersendiri.

