JPNN.com - Travel - Destinasi

Ratu Oceania Raya Gelar Rekrutmen Disney Cruise Line di Tangerang

Rabu, 20 Mei 2026 – 00:16 WIB
Sesi Rekrumen Ratu Oceania Raya (ROR) untuk Disney Cruise Line. Foto: dok ROR

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Ratu Oceania Raya (ROR) menggelar sesi rekrutmen Disney Cruise Line di Tangerang pada 11 Mei 2026.

Sesi ini menjadi jalur penempatan talenta Indonesia ke Disney Cruise Line, salah satunya Disney Adventure. Disney Adventure merupakan kapal pesiar terbaru Disney yang beroperasi melayani pasar Asia.

Ratu Oceania Raya merupakan mitra resmi rekrutmen Disney Cruise Line di Indonesia. Pada sesi kali ini, Ratu Oceania Raya mendatangkan tim rekrutmen Disney dari Celebration, Florida.

Tim tersebut dipimpin oleh MaryEllen Windsor, Director Disney Cruise Line Recruitment. Ia didampingi Amy Diamond, Senior Recruiter, dan Jeanine Carr, Recruiter Disney Cruise Line.

Ketiganya mewawancarai belasan kandidat Indonesia secara langsung di Menara Top Food, Recruitment Office Ratu Oceania Raya Tangerang. Setelah Tangerang, rangkaian rekrutmen akan dilanjutkan ke Yogyakarta keesokan harinya.

Posisi yang dibuka tersebar di berbagai bidang operasional kapal. Bidang tersebut mencakup kuliner, food and beverage (F&B), layanan tamu, dan bartending. Hasil seleksi akan disampaikan kepada masing-masing kandidat pada pekan berikutnya.

“Kandidat yang kami siapkan memiliki keterampilan teknis dan standar pelayanan internasional. Standar ini sejalan dengan ekspektasi brand global seperti Disney,” ujar Deddy Herfiandi, Presiden Direktur Ratu Oceania Raya.

“Setiap sesi rekrutmen membuktikan bahwa talenta Indonesia kompetitif di panggung pelayaran kelas dunia," sambungnya.

Posisi yang dibuka tersedia untuk seluruh armada Disney Cruise Line, termasuk Disney Adventure, kapal pesiar terbaru dari Disney untuk Asia

Disney  disney cruise  rekrutmen  Kapal Pesiar 
