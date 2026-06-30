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JPNN.com - Daerah

Ratusan Anak Yatim di Lampung Timur Terima Santunan dari GCP Peduli

Senin, 06 Juli 2026 – 00:06 WIB
Ratusan Anak Yatim di Lampung Timur Terima Santunan dari GCP Peduli - JPNN.COM
Ratusan anak yatim dan piatu di Lampung Timur menerima santunan dari GCP Peduli untuk mendukung pendidikan. Foto: GCP

jpnn.com, LAMPUNG - Ratusan anak yatim dan piatu di Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, menerima santunan dari GCP Peduli pada Sabtu (5/7/2026).

Bantuan tersebut menjadi bagian dari program rutin organisasi yang menyasar anak-anak yang membutuhkan.

Ketua Umum GCP Peduli, H. Kurniawan atau Bang Iwan, mengatakan bahwa penyaluran santunan dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap anak yatim dan piatu agar tetap memiliki semangat menjalani pendidikan dan menatap masa depan.

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Di hadapan para penerima santunan, H. Kurniawan menegaskan bahwa kepedulian terhadap anak yatim dan piatu harus terus dijaga meski kondisi ekonomi dan politik global masih diwarnai berbagai tantangan.

Menurutnya, GCP Peduli berkomitmen untuk terus hadir membantu masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan perhatian dan pendampingan.

"Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi sudah menjadi komitmen kami untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya bagi adik-adik yatim dan piatu. Kami ingin mereka merasakan bahwa masih ada yang peduli dan siap mendampingi mereka," ujar H. Kurniawan.

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Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anak yatim dan piatu yang hadir. Menurutnya, doa dari anak-anak tersebut menjadi penyemangat bagi GCP Peduli untuk terus menjalankan kegiatan sosial di berbagai daerah.

Dalam kesempatan itu, H. Kurniawan meminta anak-anak yatim dan piatu tidak ragu mencari bantuan apabila menghadapi kesulitan, terutama terkait kebutuhan pendidikan maupun layanan kesehatan.

Ratusan anak yatim dan piatu di Lampung Timur menerima santunan dari GCP Peduli untuk mendukung pendidikan.

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TAGS   anak yatim  GCP Peduli  Gerakan Cinta Prabowo  santunan 
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