Ratusan Bus Berdatangan ke TMII, Siap Bawa Ribuan Warga Jateng Mudik Gratis

jpnn.com - Ratusan armada bus mulai berdatangan di Areal Parkir Museum Purna Bhakti Pertiwi, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (15/3/2026).

Alat transportasi darat itu siap mengangkut ribuan warga Jawa Tengah (Jateng) dalam program Mudik Gratis Lebaran 2026 yang diselenggarakan oleh Pemprov Jateng pada Senin, 16 Maret 2026.

Berdasarkan pantauan di lokasi, panitia terlihat sibuk menyiapkan bus-bus yang akan digunakan mengangkut pemudik. Satu per satu bus yang masuk ke lokasi dicek nomor dan daerah tujuan mudik, termasuk juga kelengkapan hasil ramchek dari Dinas Perhubungan. Total armada bus untuk mudik gratis 2026 dari TMII Jakarta sebanyak 325 unit.

"Bus sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Total ada 325 bus yang masuk ke TMII. Sesuai standar, bus sudah dilakukan ramchek oleh Dishub masing-masing," kata Plt Kepala Badan Perhubungan Provinsi Jateng Risturino, saat ditemui di TMII.

Ratusan bus tersebut adalah 70 unit dari Pemprov Jateng, 175 unit dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, 53 unit dari Bank Jateng, 17 unit dari PT Jasa Raharja, delapan bus dari PT Semen Gresik, serta masing-masing satu bus dari Perum Perumnas dan PT Tirta Investama.

Jumlah peserta mudim gratis tahun ini mengalami kenaikan daripada tahun lalu. Peningkatan tersebut karena adanya penambahan armada dari 289 pada 2025 menjadi 325 pada 2026 ini.

Rencananya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akan melepas rombongan pemudik pada Senin pagi, 16 Maret 2026, pukul 09.00 WIB.

"Total pemudik yang terdaftar sebanyak 16.186 orang. Tujuan mudik terbanyak Wonogiri, Surakarta, Grobogan, dan Banjarnegara. Rata-rata pekerjaannya itu pengemudi ojol (ojek online), Asisten Rumah Tangga (ART), dan buruh yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta," jelasnya.