Ratusan Jamu Cespleng Mengandung BKO Ditemukan BPOM, Ini Bahayanya

jpnn.com, JAKARTA - Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Balai Besar POM Serang, Devana Ardiaty menyoroti maraknya kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) yang kerap ditambahkan secara ilegal ke dalam produk jamu.

Langkah ini dinilai sebagai upaya manipulasi oleh pelaku usaha tidak bertanggung jawab untuk memberikan efek instan demi menarik minat konsumen.

"Jadi, 'jamu ini benar-benar cespleng, baru sekali minum, pegalnya langsung hilang', ungkapan seperti itu sering kita dengar," ujar Devana dalam keterangan tertulis, dikutip pada (18/7).

Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga Juni 2026, terdapat 20.877 produk jamu dan Obat Bahan Alam yang memiliki izin edar resmi.

Meski demikian, pengawasan ketat terus dilakukan karena sepanjang periode 2020–2026, BPOM menemukan 449 produk jamu mengandung BKO yang beredar di Indonesia.

Mayoritas dari temuan tersebut merupakan produk ilegal, dengan rincian 51,22% menggunakan nomor izin edar fiktif, 33,63% merupakan produk tidak terdaftar, dan 17,37% merupakan produk yang nomor izin edarnya telah dibatalkan.

Berdasarkan data statistik BPOM, lebih dari 90 persen produk yang tidak memenuhi syarat tersebut didominasi oleh tiga jenis klaim khasiat, yaitu jamu stamina pria (42,3%), jamu pegal linu (39,2%), dan produk pelangsing (10,2%).

Pada kelompok jamu stamina pria atau "obat kuat", zat Sildenafil Sitrat menjadi BKO yang paling sering ditemukan.