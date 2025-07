Ratusan Karya Mahasiswa Bakal Tampil di Pameran Studiofolio 2025 LaSalle College Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Lebih dari 300 karya mahasiswa dari delapan program studi (prodi) unggulan LaSalle College Jakarta tampil dalam pameran tahunan bertaraf internasional, Studiofolio 2025, yang mengeksplorasi peran pendidikan vokasi kreatif di tengah industri global.

Acara yang diselenggarakan LaSalle College Jakarta itu berlangsung di Spac8 Ashta District 8, Jakarta, dari 3 hingga 6 Juli 2025.

Sebanyak delapan prodi unggulan yang akan menampilkan karya-karya terbaiknya adalah prodi Fashion Design, Fashion Business, Interior Design, Graphic Design, Digital Media Design, Photography, Artistic Make Up, dan Game Art Design.

Sebagai bagian dari program utama, lebih dari 120 karya Fashion couture juga akan ditampilkan dalam Fashion Show istimewa bertajuk Threads of Identity pada Jumat, 4 Juli 2025.

"Studiofolio bukan sekadar platform pameran, tetapi sebuah ekosistem terbuka tempat kolaborasi, diskusi, dan pertukaran ide terjadi secara aktif," kata Campus Director LaSalle College Jakarta, Hairun Ali Ghani, Kamis (3/7).

Dia menerangkan, Studiofolio 2025 merupakan Annual Student Exhibition berskala internasional yang diluncurkan pertama kalinya oleh LaSalle College Jakarta.

Kegiatan itu menghadirkan sinergi antara proses pembelajaran mahasiswa dengan dinamika nyata dunia kreatif profesional dalam format yang interaktif, publik, dan inspiratif.

Dengan tema The Networked Studio: The World Is Your Classroom, acara ini menghadirkan rangkaian sesi Open Class, Conference, Talkshow, Fashion Show, serta Industry Reception yang dirancang untuk menjembatani bakat bakat baru dengan mitra industri, institusi budaya, dan jejaring global.