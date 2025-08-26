Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Ratusan Kepala Sekolah di Jawa Barat Siap Dikembalikan ke Daerah Asal

Selasa, 26 Agustus 2025 – 14:14 WIB
Ratusan Kepala Sekolah di Jawa Barat Siap Dikembalikan ke Daerah Asal - JPNN.COM
Kepala Sekolah bersama calon siswa di SMP N 1 Bogor, Senin (13/7). Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat memetakan pemindahan kepala sekolah ke kampung halaman masing-masing.

Pemindahan itu rencananya dilakukan secara bertahap dan sekitar 229 kepala sekolah segera dimutasi tahun ini.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Purwanto mengatakan, pemindahan kepsek SMA/SMK ke daerah asal ini merupakan inisiatif dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Baca Juga:

Adapun tujuannya yakni agar para kepsek tidak terbebani secara jarak dalam bekerja.

"Ya, kami sudah pemetaan. Jadi salah satu bentuk kesejahteraan yang kami berikan kepada kepala sekolah adalah mereka bisa kembali bertugas di kabupatennya masing-masing," kata Purwanto, Selasa (26/8/2025).

Berdasarkan pemetaan awal, total ada 229 kepala sekolah yang akan segera dipindahkan.

Baca Juga:

Jumlah tersebut merupakan bagian dari 644 formasi kosong yang saat ini tengah diisi.

"Total, kalau pengangkatan kan sekarang 229 itu totalnya kan ada 644 semuanya ya yang kosong dan ini yang kami tempatkan, karena kan efek dominonya tinggi tuh," jelasnya.

Begini rencana Pemprov Jabar mengenai pemindahan ratusan kepala sekolah SMA/SMK ke daerah asalnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kepala Sekolah  disdik jabar  Dedi Mulyadi  Bandung  Jawa Barat 
BERITA KEPALA SEKOLAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp