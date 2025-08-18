Ratusan Kilogram Makanan Hewan Dibagikan untuk Kucing Jalanan

jpnn.com, JAKARTA - Brand makanan kucing dari PT. Kino Indonesia Tbk, Kucingku menggelar kegiatan street feeding sebagai sebuah wujud kepedulian nyata terhadap kesejahteraan kucing jalanan.

Kegiatan sosial itu diselenggarakan sepanjang periode Juli hingga Agustus 2025, dengan melibatkan partisipasi aktif dari para karyawan perusahaan sebagai sukarelawan.

Brand Manager Kucingku, Jordy Young menjelaskan kegiatan tersebut berkolaborasi dengan berbagai komunitas pencinta kucing di sekitar wilayah operasional Kino Indonesia.

“Sebagai pencinta kucing, saya percaya bahwa setiap tindakan kebaikan, sekecil apa pun, dapat membawa dampak yang besar bagi lingkungan sekitar,” kata Jordy Young di Jakarta, baru-baru ini.

Melalui kegiatan itu, pihaknya ingin menyediakan ruang bagi para karyawan dan komunitas untuk terlibat langsung dalam sebuah aksi nyata menyayangi anabul.

Mencerminkan empati serta kepedulian terhadap hewan yang hidup berdampingan dengan manusia.

“Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen Kucingku sebagai brand, yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan nutrisi berkualitas, tetapi juga sangat peduli terhadap kesejahteraan kucing secara menyeluruh,” ujarnya.

Di wilayah Jakarta sendiri, kegiatan telah berlangsung di sejumlah titik strategis, seperti area Blok M Melawai pada 26 Juli dan kawasan Epicentrum Kuningan pada 2 Agustus lalu, menjangkau puluhan kucing jalanan.