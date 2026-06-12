Ratusan Mahasiswa Indonesia Kuliah Gratis di Rusia, Program Studi Ini yang Paling Diminati

jpnn.com, JAKARTA - Lebih dari 500 mahasiswa Indonesia pada tahun akademik ini menempuh pendidikan di berbagai universitas di Rusia.

Sebagian besar dari mereka memperoleh pendidikan tinggi tanpa biaya kuliah melalui kuota yang disediakan Pemerintah Rusia.

Selama menempuh studi, mahasiswa bisa menggunakan peralatan terbaru di laboratorium universitas serta menjalani magang di perusahaan-perusahaan terkemuka.

Bidang studi yang paling diminati mahasiswa Indonesia di Rusia meliputi hubungan internasional, manajemen, kedokteran, serta minyak dan gas.

Selain itu, sejumlah mahasiswa Indonesia juga memilih program studi di bidang teknis seperti ilmu komputer, matematika, teknologi informasi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

Keuntungan tambahan bagi mahasiswa Indonesia adalah adanya perjanjian antara Rusia dan Indonesia mengenai pengakuan timbal balik atas pendidikan.

Bagi mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di universitas Rusia, ijazah yang diperoleh diakui secara resmi di Indonesia tanpa harus melalui prosedur verifikasi tambahan yang rumit.

Rusia menawarkan berbagai jalur masuk ke perguruan tinggi. Mahasiswa dapat memilih untuk menempuh pendidikan dengan biaya sendiri maupun secara gratis.