Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Ratusan Mahasiswa UI Diajak untuk Lebih Kritis di Era Digital

Jumat, 07 November 2025 – 15:30 WIB
Ratusan Mahasiswa UI Diajak untuk Lebih Kritis di Era Digital - JPNN.COM
Ratusan Mahasiswa UI Diajak untuk Lebih Kritis di Era Digital. Foto: dok. Aqua

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mengikuti Studium Generale bertajuk Bedah Buku Komunikasi Krisis Digital yang digelar di Auditorium Vokasi UI, Kamis (6/11).

Acara ini menghadirkan AQUA sebagai mitra industri yang mengajak anak muda lebih kritis dalam menghadapi arus misinformasi di dunia digital.

Kegiatan tersebut menghadirkan empat narasumber lintas bidang komunikasi, yakni Arif Mujahidin (Corporate Communications Director Danone Indonesia), Rulli Nasrullah (pakar komunikasi digital), Diah Widyawati (Tenaga Ahli KPU RI), serta Jojo Suharjo (CEO Makaravox) yang bertindak sebagai moderator.

Baca Juga:

Para pembicara membahas tantangan komunikasi di era digital, termasuk pentingnya literasi informasi dan pengelolaan isu publik.

Antusiasme tinggi terlihat dari banyaknya mahasiswa yang aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan. Arif Mujahidin menekankan bahwa Generasi Z adalah kelompok paling rentan terhadap paparan misinformasi karena aktivitasnya yang tinggi di media sosial.

“Mahasiswa harus kritis terhadap setiap informasi. Jangan hanya cepat membagikan, tetapi pastikan dahulu kebenarannya,” ujarnya.

Baca Juga:

Arif juga berbagi pengalaman praktik komunikasi krisis di industri, khususnya bagaimana AQUA menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus isu digital.

“Kami selalu memilih jalur edukasi dan transparansi. Salah satunya melalui kegiatan akademik seperti ini agar mahasiswa memahami pentingnya komunikasi yang bertanggung jawab,” tambahnya.

Ratusan mahasiswa UI antusias ikuti sesi AQUA yang ajak Gen Z lebih kritis hadapi misinformasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mahasiswa UI  era digital  Gen Z  Aqua 
BERITA MAHASISWA UI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp