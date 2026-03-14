Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

Ratusan Narapidana Rutan Muntok Buka Puasa Bersama Keluarga

Sabtu, 14 Maret 2026 – 10:28 WIB
Ratusan Narapidana Rutan Muntok Buka Puasa Bersama Keluarga - JPNN.COM
Ratusan narapidana di Rutan Kelas IIB Muntok, Bangka Barat berbuka puasa bersama dengan keluarhanya. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com - BANGKA BARAT - Ratusan narapidana di Rutan Kelas IIB Muntok, Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung berbuka puasa bersama keluarganya, Jumat (13/3).

AM, seorang penghuni Rutan, menuturkan momen buka puasa bersama itu jauh lebih bermakna daripada sekadar urusan mengisi perut. 

Dia menjelaskan kesempatan langka ini menjadi pelepas rindu akan kehangatan meja makan di rumahnya.

AM mengaku sangat merindukan suasana berbuka puasa bersama keluarga. Baginya, sebutir kurma dan segelas kolak terasa jauh lebih mewah, jika disantap bersama keluarga tercinta.

"Makan bersama seperti ini membuat kami merasa masih dianggap sebagai manusia. Ini momen yang sangat mahal dan kami dirindukan," kata AM dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Sabtu (14/3).

Kepala Rutan Muntok Andri Ferly menyatakan kegiatan ini adalah bagian dari terapi psikologis untuk menguatkan mental warga binaan permasyarakatan (WBP) agar tidak kehilangan arah. 

Dia percaya bahwa dukungan keluarga merupakan faktor kunci dalam keberhasilan proses reintegrasi sosial setelah mereka bebas nanti.

"Negara hadir sebagai upaya untuk memanusiakan manusia. Kami berharap kegiatan ini mampu memantik semangat pertobatan mereka, agar setelah kembali ke masyarakat membawa semangat baru," ujarnya.

Ratusan narapidana di Rutan Kelas IIB Muntok, Bangka Barat, Bangka Belitung berbuka puasa, bersama keluarganya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rutan Muntok  Muntok  buka puasa  berbuka puasa  Ramadan 

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp