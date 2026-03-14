Ratusan Narapidana Rutan Muntok Buka Puasa Bersama Keluarga

jpnn.com - BANGKA BARAT - Ratusan narapidana di Rutan Kelas IIB Muntok, Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung berbuka puasa bersama keluarganya, Jumat (13/3).

AM, seorang penghuni Rutan, menuturkan momen buka puasa bersama itu jauh lebih bermakna daripada sekadar urusan mengisi perut.

Dia menjelaskan kesempatan langka ini menjadi pelepas rindu akan kehangatan meja makan di rumahnya.

AM mengaku sangat merindukan suasana berbuka puasa bersama keluarga. Baginya, sebutir kurma dan segelas kolak terasa jauh lebih mewah, jika disantap bersama keluarga tercinta.

"Makan bersama seperti ini membuat kami merasa masih dianggap sebagai manusia. Ini momen yang sangat mahal dan kami dirindukan," kata AM dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Sabtu (14/3).

Kepala Rutan Muntok Andri Ferly menyatakan kegiatan ini adalah bagian dari terapi psikologis untuk menguatkan mental warga binaan permasyarakatan (WBP) agar tidak kehilangan arah.

Dia percaya bahwa dukungan keluarga merupakan faktor kunci dalam keberhasilan proses reintegrasi sosial setelah mereka bebas nanti.

"Negara hadir sebagai upaya untuk memanusiakan manusia. Kami berharap kegiatan ini mampu memantik semangat pertobatan mereka, agar setelah kembali ke masyarakat membawa semangat baru," ujarnya.