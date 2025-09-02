Ratusan Ojol Turun ke Jalan Tidak Demo, Dikawal Brimob

jpnn.com, JAKARTA - Pengemudi ojek online (ojol) kembali turun ke jalan, Selasa (2/9).

Kali ini ratusan ojol menggelar aksi damai dengan berjalan kaki dari depan Balai Kota Jakarta ke arah Patung Kuda dan membawa bunga mawar tanda perdamaian.

Sekitar pukul 14.00 WIB, mereka berkumpul di parkiran IRTI Monas untuk menggelar aksi dengan tema "aksi ojol tebar sejuta mawar kebaikan aparat TNI, Polri dan masyarakat".

Kemudian mereka berjalan kaki dari depan Balai Kota Jakarta menuju kawasan Patung Kuda Arjuna Monas.

Sepanjang jalan tersebut mawar yang mereka bawa dibagikan kepada aparat TNI dan Polri di kawasan tersebut.

Tampak aparat dari Brimob Polri juga telah berjajar rapih di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan, mereka berjabat tangan dan juga diberikan bunga mawar tanda perdamaian.

Selain diberikan kepada aparat yang sedang bertugas, bunga mawar tersebut juga diberikan kepada pengendara yang sedang melintas di kawasan Monas.

Acara tersebut berlangsung sekitar setengah jam dan kemudian mereka kembali ke titik awal mereka berkumpul, yaitu di parkiran IRTI Monas. (antara/jpnn)