Ratusan Pelajar di Riau Tanam Pohon Bersama Kapolda dan Rocky Gerung

Rabu, 12 November 2025 – 15:43 WIB

jpnn.com - PEKANBARU - Ratusan pelajar di Riau ikut menanam pohon dalam kegiatan Workshop Green Policing Polda Riau, di Taman Alamayang, Kota Pekanbaru, Rabu (12/11).

Kegiatan yang diikuti 311 ketua OSIS se-Provinsi Riau ini resmi dibuka oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan.

Kapolda Herry menegaskan bahwa Green Policing bukan sekadar program, tetapi sebuah filosofi hidup yang harus diinternalisasi oleh generasi muda.

“Untuk bisa melakukan Green Policing ini adalah green habit, kebiasaan, dan green collaboration. Tidak bisa adik-adik sendiri, harus bersama,” ujarnya.

Kapolda menjelaskan tiga hal utama dalam konsep Green Policing:

Green Habit menumbuhkan kebiasaan ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari

Green Collaboration – membangun kerja sama lintas pihak untuk menjaga kelestarian alam

Green Thinking – pola pikir rasional dan etis dalam memahami pentingnya pelestarian lingkungan

“Gagal melindungi lingkungan berarti membuka jalan bagi bencana,” tutur Herry.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Herry memberikan analogi pohon kepada para peserta.

Menurutnya, perjalanan menuju kepemimpinan harus dimulai dari sekarang, seperti merawat bibit pohon.

“Pohon kalau dijaga dengan baik, diberi pupuk, disinari matahari, akan menjadi pohon yang kuat,” katanya.