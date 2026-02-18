Close Banner Apps JPNN.com
Ratusan Pelajar se-Banten Ikuti Retreat Ramadhan Camp di Pandeglang

Rabu, 18 Februari 2026 – 23:45 WIB
Menyambut bulan suci Ramadan, ratusan pelajar SMA dan SMK se-Provinsi Banten mengikuti kegiatan Retreat Ramadhan Camp yang diselenggarakan oleh Blok Pelajar Politik Merdeka bersama Bison Indonesia. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, PANDEGLANG - Menyambut bulan suci Ramadan, ratusan pelajar SMA dan SMK se-Provinsi Banten mengikuti kegiatan Retreat Ramadhan Camp yang diselenggarakan oleh Blok Pelajar Politik Merdeka bersama Bison Indonesia.

Kegiatan yang diikuti sekitar 700 pelajar ini berlangsung selama tiga hari di Bumi Perkemahan Cihunjuran, Pandeglang, Banten.

Selama kegiatan, para peserta mendapatkan berbagai materi edukatif, mulai dari bahaya penyalahgunaan narkoba, pencegahan paham radikalisme, hingga penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Materi tersebut disampaikan oleh narasumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten, serta Satgas Wilayah Densus 88.

Pengawas Pembina Kantor Cabang Dinas Pendidikan Pandeglang Suherman menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut.

Dia menilai Retreat Ramadhan Camp merupakan kegiatan positif yang dapat memberikan wawasan tambahan bagi pelajar, khususnya dalam memahami nilai kebangsaan serta pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan.

“Dengan adanya kegiatan ini kami sangat mendukung. Selain belajar di sekolah, para peserta juga dapat belajar dan berinteraksi langsung dengan para pemateri, terutama mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Bison Indonesia Ginka Febrianti Ginting mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan pelajar sekaligus memberikan edukasi terkait bahaya narkoba di kalangan generasi muda.

