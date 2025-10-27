Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Ratusan Pelari Virgin Le Minerale Running Squad Pecahkan Rekor Pribadi di JRF 2025

Senin, 27 Oktober 2025 – 19:02 WIB
Ratusan Pelari Virgin Le Minerale Running Squad Pecahkan Rekor Pribadi di JRF 2025 - JPNN.COM
Ratusan Pelari Virgin Le Minerale Running Squad pecahkan rekor pribadi di JRF 2025. Foto: Dok. Le Minerale

jpnn.com, JAKARTA - Bagi para pelari, mencatatkan waktu terbaik bukanlah akhir dari perjalanan mereka.

Justru, pencapaian tersebut menjadi titik awal untuk terus berkembang, dari jarak 10K, meningkat ke Half Marathon, hingga akhirnya berani mencoba Full Marathon sebagai tantangan atas kekuatan fisik dan mental.

Memahami semangat untuk terus bertumbuh ini, Le Minerale kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung gaya hidup sehat dan pengembangan dunia lari di Indonesia melalui program Le Minerale Running Squad, yang berhasil melahirkan ratusan pelari virgin di berbagai kategori, mulai dari 10K, Half Marathon, hingga Full Marathon, serta mencatatkan hasil gemilang di ajang Jakarta Running Festival (JRF) 2025 pada 25–26 Oktober lalu.

Baca Juga:

Program pelatihan intensif selama 11 pekan ini menjadi wadah pembinaan komprehensif bagi para peserta yang baru pertama kali menempuh ajang lari jarak jauh.

Diperkuat oleh tim profesional  Le Minerale Running Expert Team, bekerja sama dengan Gantar Velocity, para peserta mendapatkan pendampingan menyeluruh mencakup pelatihan teknis, penguatan fisik, kesiapan mental, hingga edukasi medis dari dokter spesialis olahraga.

“Program ini dirancang agar para pelari virgin benar-benar siap menjalani debutnya dengan aman, percaya diri, dan performa terbaik,” ujar Coach Agung, pelatih Le Minerale Running Squad dari Gantar Velocity.

Baca Juga:

“Setiap minggu kami memantau progres latihan, memastikan setiap peserta memahami batas tubuhnya, dan menjaga motivasi hingga race day. Hasilnya luar biasa, banyak yang berhasil finish strong bahkan mencetak personal best di JRF 2025,” kata dia.

Rasa bangga terhadap pencapaian para pelari binaannya juga diungkapkan oleh para coach dari Gantar.

Program Le Minerale Running Squad mencetak ratusan pelari virgin yang sukses finish di Jakarta Running Festival (JRF) 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Le Minerale  Jakarta Running Festival  Jakarta Running Festival 2025  pelari 
BERITA LE MINERALE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp