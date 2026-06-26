Ratusan Penggemar The Beatles Antusias Rayakan Global Beatles Day 2026

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan penggemar The Beatles yang terdiri atas komunitas musik, keluarga, mahasiswa, dan masyarakat umum menghadiri perayaan Global Beatles Day 2026 di Mendsho BSD, Tangerang Selatan, Kamis (25/6).

Acara tersebut menghadirkan penampilan The Beatfour dan Beatles Magic sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan musik grup legendaris asal Inggris itu.

Penyelenggara menyebut perayaan tersebut menjadi Global Beatles Day pertama yang digelar di Indonesia, seiring mulai dirayakannya peringatan tersebut secara luas di berbagai negara pada 2026.

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Founder Mendsho sekaligus penggagas acara, Bambang Lukisworo, mengatakan pihaknya belum menemukan dokumentasi penyelenggaraan acara bertajuk Global Beatles Day di Indonesia hingga 25 Juni 2026.



Penggemar menghadiri Global Beatles Day 2026 di Tangsel. Foto: source for jpnn

"Kami telah menelusuri berbagai sumber publik, setidaknya hingga 25 Juni 2026 belum ditemukan dokumentasi mengenai penyelenggaraan event publik bertajuk Global Beatles Day di Indonesia. Jadi, ini merupakan perayaan yang pertama kalinya di Indonesia," kata Bambang.

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Bambang menjelaskan, gagasan penyelenggaraan acara muncul sekitar tiga pekan sebelum pelaksanaan setelah pihaknya mengetahui Global Beatles Day mulai diperingati secara resmi secara global pada tahun ini.

"Kami merasa momen ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Ketika mengetahui bahwa Global Beatles Day mulai dirayakan resmi secara global di seluruh dunia pada tahun 2026, kami ingin Indonesia ikut menjadi bagian dari perayaan tersebut," ujarnya.