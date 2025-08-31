Ratusan Penjarah Rumah Sri Mulyani Berusia Muda, Bawa Drone

Minggu, 31 Agustus 2025 – 09:56 WIB

jpnn.com - TANGSEL - Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan menjadi sasaran penjarah pada Minggu (31/8) dini hari.

Menurut staf pengamanan rumah itu Joko Sutrisno, penjarahan terjadi lebih dari satu gelombang.

"Gelombang pertama sekitar jam satu (dini hari), gelombang kedua terjadi sekitar jam tiga (dini hari)," kata Joko kepada Antara.

Penuturan Joko senada dengan keterangan beberapa warga termasuk seorang warga yang meminta disapa dengan Renzi saja.

Tiga tenaga satuan pengamanan komplek pun menyatakan hal serupa.

"Bu Sri (Mulyani) tidak ada di rumah," kata Renzi.

Dari Joko diketahui bahwa hanya dirinya dan satu keluarga dari kerabat yang berada di rumah saat itu.

Kerabat itu diungsikan ke rumah tetangga sebelah sebelum massa menjarah rumah tersebut.