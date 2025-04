Ratusan Peserta Hadiri IIVC 2025 di BSD City

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan International Valuation Standards Council (IVSC) menggelar konferensi internasional bertajuk Navigating Valuation in the Industrial Revolution 5.0 Era: Integrating Technology, Embracing the Creative Economy, and Upholding Social Responsibility.

“IIVC 2025 ini bertujuan untuk mengatasi tantangan dan peluang yang terus berkembang dalam lanskap penilaian global dengan berfokus pada tiga tema utama,” ujar Ketua Umum MAPPI, Budi Prasodjo dalam pembukaan Indonesia International Valuation Conference (IIVC) di ICE BSD City Jakarta pada Rabu (23/4).

“MAPPI memiliki komitmen untuk memajukan Profesi Penilai dengan memastikan bahwa praktik tersebut selaras dengan standar global, bahkan di tengah ketidakpastian global,” imbuhnya.

Baca Juga: Diterapi Hadirkan Pengobatan Holistik Berteknologi Modern

Sementara, Wakil Menteri Keuangan RI, Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono memaparkan tentang bagaimana menavigasi masa depan penilaian.

Tommy mengungkapkan kondisi ekonomi global saat ini dalam masa ketidakpastian.

Salah satu faktornya adalah kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat terhadap China.

Meski begitu, dia menyebut beberapa sektor dalam negeri masih menunjukkan dinamika yang cenderung menguat.

Dan saat ini, imbuh Thomas, pemerintah Republik Indonesia tengah fokus pada dua hal yakni investasi pada sumber daya manusia (SDM) yang meliputi bidang pendidikan dan kesehatan, serta ketahanan negara yang meliputi bidang pangan, energi dan perairan.