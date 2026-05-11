Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ratusan Peserta Ramaikan Nostalgia Fun Run SegeRun 26 KAGAMA Jakarta

Senin, 11 Mei 2026 – 22:05 WIB
Ratusan Peserta Ramaikan Nostalgia Fun Run SegeRun 26 KAGAMA Jakarta - JPNN.COM
Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Jakarta sukses menyelenggarakan ajang lari tahunan SegeRun. Foto: dok KAGAMA

jpnn.com, JAKARTA - Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Jakarta sukses menyelenggarakan ajang lari tahunan SegeRun ’26, pada Minggu pagi, 10 Mei 2026, di Pasar Seni, Ancol, Jakarta.

Ketua Panitia SegeRun 2026, B. Sigit Yanuar Gunarto menilai acara ini berhasil, karena telah menarik antusiasme 850 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas lari, alumni UGM, hingga masyarakat umum lintas generasi.

Tahun ini, SegeRun ’26 mengusung tema “Not Looking for a Podium, but for Fun”. 

Baca Juga:

Menurut Sigit, berbeda dengan lomba lari pada umumnya yang berfokus pada kompetisi atau mengejar catatan waktu (Personal Best).

"SegeRun ’26 menitikberatkan pada kegembiraan, kesehatan fisik dan mental, serta kebersamaan," ujar Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/5).

Kemeriahan semakin terasa karena banyak peserta yang tampil heboh dan kreatif.

Baca Juga:

Ada yang memadukan pakaian lari mereka dengan atribut retro era 80-an dan warna neon yang nge-jreng, hingga mengenakan kostum unik seperti seragam prajurit dan tokoh pewayangan. 

Pelepasan pelari (flag off) dilakukan langsung oleh Ketua Pelaksana SegeRun ’26, B. Sigit Yanuar Gunarto, bersama Ketua KAGAMA DKI Jakarta, Anton Mart Irianto.

Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Jakarta sukses menyelenggarakan ajang lari tahunan SegeRun

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KAGAMA  UGM  segerun  Ancol 
BERITA KAGAMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp