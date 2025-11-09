Ratusan Peserta Ramaikan Senam Sehat Bersama di Cabin Bogor

jpnn.com, BOGOR - Dalam semangat membangun gaya hidup sehat, Cabin Peduli kembali mengadakan kegiatan sosial bertajuk Senam Sehat Bersama di Cabin Bogor, Minggu (9/11) pagi.

Acara tersebut diikuti oleh lebih dari 150 peserta, terdiri dari warga sekitar terkhususnya warga kelurahan Baranangsiang, Bogor.

Kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB, diawali dengan sambutan dari tim Cabin Peduli, Outlet Manager Cabin Bogor, dan lurah dari kelurahan Baranangsiang, dilanjutkan dengan sesi senam bersama yang dipandu oleh instruktur kebugaran profesional. Musik upbeat dan suasana pagi yang cerah menambah semangat peserta mengikuti gerakan senam selama hampir satu jam.

Andrew Susanto, Ketua Program CSR Cabin Peduli mengungkapkan bahwa acara itu merupakan bagian dari program rutin yang digelar untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai isu kesehatan.

“Melihat antusiasme warga hari ini membuat kami bahagia. Tujuan kami sederhana, ingin menebar energi positif lewat kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat," ungkap Andrew Susanto dalam keterangan resmi.

Menurut data Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes, 2024), aktivitas fisik seperti senam dapat menurunkan risiko penyakit tidak menular hingga 30-40 persen, termasuk diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Selain itu, berolahraga ringan minimal 150 menit per minggu terbukti meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbaiki suasana hati.

Seusai senam, kegiatan dilanjutkan dengan games seru Lempar Bola Berhadiah. Peserta bergantian melempar bola ke dalam ember dengan berbagai jarak dan tingkat kesulitan. Setiap lemparan tepat sasaran mendapatkan hadiah sembako dan grandprize handphone yang bisa langsung didapatkan ketika memenangkan permainan.

Warga terlihat antusias dan tawa riuh terdengar di seluruh area acara. "Biasanya kalau olahraga itu capek, tapi ini seru karena setelah senam ada permainan. Dapat sembako pula. Terima kasih Cabin,” ujar Ibu Yuliana (43).