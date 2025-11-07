Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ratusan PNS dan PPPK Digembleng di Pusat Latihan Tempur

Jumat, 07 November 2025 – 01:09 WIB
Ratusan PNS dan PPPK Digembleng di Pusat Latihan Tempur - JPNN.COM
Kepala Staf Kodam VI/Mulawarman, Brigjen TNI Ari Aryanto bersama Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto melakukan inspeksi terhadap peserta retret aparatur IKN. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Otorita IKN

jpnn.com - KUTAI KARTANEGARA - Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan sumber daya aparatur yang andal sebagai bagian dari transformasi menuju IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028.

Diketahui, IKN dibangun pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Sumber daya aparatur IKN dipersiapkan yang andal dengan dilatih memiliki ketangguhan mental, kepemimpinan, serta wawasan kebangsaan," ujar Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto ketika ditanya mengenai kesiapan aparatur IKN di Amborawang, Kutai Kartanegara, Kamis (6/11).

Baca Juga:

"Dilatihnya pada aparatur IKN itu merupakan bagian dari transformasi menuju IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028," tambahnya.

Otorita IKN memperkuat karakter aparatur sipil negara (ASN) melalui pelaksanaan retret pegawai 2025 diikuti193 peserta, terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK).

Retret dilaksanakan di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Amborawang, Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman.

Baca Juga:

Peserta yang mengikuti retret tersebut, jelas Bimo Adi Nursanthyasto, terdiri dari 118 peserta laki-laki dan 75 peserta perempuan.

Diharapkan dengan dilatihnya aparatur IKN melalui retret tersebut menjadi fondasi perubahan mewujudkan tim yang solid dan siap menjalankan amanah besar Otorita IKN.

Otorita IKN memperkuat karakter ASN melalui pelaksanaan retret ratusan pegawai yang terdiri dari PNS dan PPPK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PNS  PPPK  IKN  ibu kota politik 
BERITA PNS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp