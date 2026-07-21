Ratusan Ribu SUV Ford Terdampak Recall

jpnn.com - Ford kembali memperluas program recall terhadap SUV buatannya di Amerika Serikat.

Kali ini, 387.911 unit Ford Explorer dan Lincoln Aviator harus diperiksa akibat potensi masalah pada mekanisme kursi baris kedua.

Recall tersebut mencakup Ford Explorer model tahun 2020–2026 serta Lincoln Aviator model tahun 2020–2027, yang dibekali fitur easy-entry pada kursi baris kedua.

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Ford menjelaskan sumber persoalan berasal dari bingkai sakelar pengoperasian kursi yang dapat bergeser atau terlepas akibat pemakaian.

Kondisi itu berpotensi membuat sakelar macet dalam posisi aktif, sehingga kursi bisa tiba-tiba terlipat atau bergeser ketika mobil sedang melaju.

Situasi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko cedera bagi penumpang.

Masalah itu sebenarnya bukan hal baru. Pada Juni 2025, Ford telah lebih dulu melakukan recall dengan dugaan penyebab berasal dari pemasangan bezel sakelar yang tidak sesuai spesifikasi.

Saat itu, diler diminta memeriksa dan mengganti komponen yang bermasalah.