Ratusan Rumah Terendam Banjir Akibat Hujan Ekstrem di Inggris

jpnn.com - LONDON - Ratusan rumah terendam banjir akibat curah hujan ekstrem yang terus mengguyur Inggris, demikian media lokal melaporkan pada Selasa 10 Februari 2026.

Badan Lingkungan Hidup Inggris itu mengeluarkan peringatan banjir di 101 daerah di negara itu dan dua daerah di Skotlandia.

Peringatan lain yang menunjukkan potensi banjir juga masih diberlakukan di wilayah lain, termasuk Wales.

Badan tersebut mengimbau masyarakat Inggris untuk tetap waspada setelah sedikitnya 300 rumah terendam banjir.

Para ahli meteorologi memperingatkan hujan lebat diperkirakan masih akan berlanjut. Inggris diguyur hujan hampir setiap hari sejak awal tahun.

"Dalam waktu dekat, kondisi cuaca yang tidak stabil diperkirakan berlanjut, yang mana hujan atau periode hujan yang lebih lama terjadi di sebagian besar wilayah," kata Wakil Kepala Prakirawan Met Office (badan cuaca) Steven Keates.

Dia mengatakan cuaca basah dan berangin diperkirakan beralih ke kondisi yang lebih dingin dan stabil menjelang akhir pekan, meski kondisi tersebut diperkirakan tidak bertahan lama.

Met Office menggambarkan pola cuaca tersebut sebagai musim dingin yang terasa "berulang tanpa henti" di banyak wilayah.