Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Ratusan Siswa SMPN 1 Cisarua Keracunan MBG, Polisi Ambil Sampel Makanan   

Selasa, 14 Oktober 2025 – 21:10 WIB
Ratusan Siswa SMPN 1 Cisarua Keracunan MBG, Polisi Ambil Sampel Makanan    - JPNN.COM
Menu MBG yang disantap pelajar SMP Negeri 1 Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, diduga penyebab keracunan, Selasa (14/10). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com -

BANDUNG - Ratusan siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, diduga keracunan seusai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (14/10).

Tim Inafis Polres Cimahi sudah mengambil sampel sisa sajian MBG yang diduga menjadi penyebab ratusan siswa SMPN 1 Cisarua keracunan.

Baca Juga:

Sisa makanan diambil dari ompreng MBG yang telah tertata rapi di depan salah satu kelas SMPN 1 Cisarua.

Pantauan di lokasi, salah satu petugas Inafis dari Polres Cimahi terlihat memeriksa sejumlah makanan MBG yang tersisa dari ompreng.

Makanan yang diperiksa berupa lauk sepotong ayam, sepotong buah melon, hingga nasi. Dari ompreng MBG itu tercium aroma tak sedap yang menyengat.

Baca Juga:

Diketahui, ratusan siswa SMPN1 Cisarua, KBB, mengalami keracunan seusai menyantap MBG pada Selasa (14/10). Mereka mengalami gejala seperti mual, pusing, dan muntah-muntah.

Salah satu guru SMPN 1 Cisarua M Fakhmi Nurdiansyah mengatakan ada 1.300 paket MBG yang dibagikan ke siswa di sekolahannya hari ini.

Polisi ambil sampel makanan dari ompreng MBG diduga penyebab ratusan siswa SMPN 1 Cisarua Lembang, keracunan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   keracunan MBG  MBG  SMPN 1 Cisarua KBB  Polisi  siswa keracunan  sampel makanan 
BERITA KERACUNAN MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp