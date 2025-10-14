Ratusan Siswa SMPN 1 Cisarua Keracunan MBG, Polisi Ambil Sampel Makanan   

Selasa, 14 Oktober 2025 – 21:10 WIB

jpnn.com -

BANDUNG - Ratusan siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, diduga keracunan seusai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (14/10).

Tim Inafis Polres Cimahi sudah mengambil sampel sisa sajian MBG yang diduga menjadi penyebab ratusan siswa SMPN 1 Cisarua keracunan.

Sisa makanan diambil dari ompreng MBG yang telah tertata rapi di depan salah satu kelas SMPN 1 Cisarua.

Pantauan di lokasi, salah satu petugas Inafis dari Polres Cimahi terlihat memeriksa sejumlah makanan MBG yang tersisa dari ompreng.

Makanan yang diperiksa berupa lauk sepotong ayam, sepotong buah melon, hingga nasi. Dari ompreng MBG itu tercium aroma tak sedap yang menyengat.

Baca Juga: Ternyata Ada 60 Siswa di Jakarta Keracunan MBG

Diketahui, ratusan siswa SMPN1 Cisarua, KBB, mengalami keracunan seusai menyantap MBG pada Selasa (14/10). Mereka mengalami gejala seperti mual, pusing, dan muntah-muntah.

Salah satu guru SMPN 1 Cisarua M Fakhmi Nurdiansyah mengatakan ada 1.300 paket MBG yang dibagikan ke siswa di sekolahannya hari ini.